طرق سهلة تساعدك «لو هتستعلم عن تطورات دعوى قضائية» أون لاين

يرغب بعض المواطنين أحيانا في الاستعلام عن آخر تطورات الدعاوى القضائية التي تخصهم دون الذهاب إلى المحكمة في رحلة مشقة أو تعب، ولذلك وفَّرت وزارة العدل، الفرص العديدة التي أتاحتها عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة التي تساعد المواطن ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن موقف دعوى قضائية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن موقف دعوى قضائية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل.

طرق الاستعلام عن موقف دعوى قضائية

طرق الاستعلام عن موقف دعوى قضائية سهلة وبسيطة يمكن للمواطن إجراء تلك العملية من داخل منزله دون عناء في طرق واضحة.

الطريقة الأولى للاستعلام عن تطورات دعوى قضائية إلكترونيًا عند الدخول على موقع وزارة العدل من هنـــا، وبعدها ستظهر أمامك 4 خدمات مهمة تقدمها الوزارة إلكترونيًا، وهي: الاستعلام عن موقف دعوى قضائية والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، والاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن رول جلسة.

وللاستعلام عن موقف دعوى قضائية، تضغط على أيقونة «الاستعلام عن موقف دعوى»، ثم تضغط بعدها على أيقونة «بدء الخدمة».

وبعد الضغط على أيقونة «بدء الخدمة»، عليك إدخال بعض البيانات المتعلقة بالدعوى القضائية، وبعدها تضغط على أيقونة «بحث»، ليظهر لك نتيجة البحث وما يخص رول الدعوى القضائية.