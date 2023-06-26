خطوات الاستعلام عن رول دعوى قضائية من هاتفك المحمول

تتيح وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين الخدمات التي يقدمها الموقع الاستعلام عن رول دعوى قضائية إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن رول دعوى قضائية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن رول دعوى قضائية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل.

وتتمثل الخطوة الأولى من خلال الدخول على موقع وزارة العدل من خلال الرابط ، وستظهر أمامك 4 خدمات مهمة تقدمها الوزارة إلكترونيًا وهى الاستعلام عن رول جلسة والاستعلام عن موقف دعوى والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، والاستعلام عن رول دعوى.

وبالضغط على أيقونة «الاستعلام عن رول دعوى»، تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «بدء الخدمة»، وبعدها تدخل بعض البيانات المتعلقة بالدعوى القضائية، وبعدها تضغط على أيقونة «بحث»، ليظهر لك نتيجة البحث وما يخص رول الدعوى القضائية.