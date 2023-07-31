نتائج مباريات المجموعة الثانية لدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ 

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج لقاءات الأسبوع الثاني من دوري مراكز الشباب بين فرق المجموعة الثانية في نسخته العاشرة، اليوم الاثنين، والتي أقيمت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملاعب مراكز شباب قلين وشباس عمير والمنشأة الكبرى، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح، السيسي، و توجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج المباريات اليوم

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، إن نتائج لقاءات اليوم أسفرت عن فوز فريق كرة القدم بشباس الملح، على لاصيفر بأربعة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب قلين، كما حقق فريق شباس عمير فوزا بثلاثية نظيفة على ميت الديبة، وذلك على ملعب شباس عمير وأخيرا تخطى شباس الشهداء فريق المنشأة الكبرى بخمسة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف.

مباريات غدا الثلاثاء

وأضاف «عزت»، عبر بيان، أن فرق المجموعة الثالثة ستلتقي غدا الثلاثاء، ضمن مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ، في الأسبوع الثاني من عمر الدوري، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.