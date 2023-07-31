راغب علامة: أستعد لإطلاق أغنية مع الملحن محمود الخيامي

يستعد الفنان راغب علامة لطرح أكثر من أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعدما طرح خلال الأيام الماضية أغنيته المصرية «في كتير حلوين»، التي حققت نجاحا كبيرا عبر المنصات السمعية وقناته على اليوتيوب.

راغب علامة: في كتير حلوين تخطت 18 مليون مشاهدة

تحدث علامة لـ«الوطن» عن أغنيته: «هذا العام يعد عاما مصريا خالصا، إذ بدأت السنة بطرح أغنية في كتير حلوين التي أطلقتها الشهر الماضي وحققت نجاحا مبهرا وحصدت أكثر من 18 مليون مستمع عبر المنصات السمعية، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك مفاجأة غنائية جديدة مع صديقي الملحن المصري محمود الخيامي».

راغب علامة يستعد لطرح أغنية رفقة الملحن محمود الخيامي

وأشار راغب علامة إلى أنه سيتم إطلاقها مع نهاية أغسطس، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من أغنية مصرية لا يزال يفاضل بينها لطرحها خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن راغب علامة أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان العلمين، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان رفقة الفنانة نانسي عجرم.