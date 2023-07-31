كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية.. مقدمة من وزارتين

أنهت نتيجة الثانوية العامة 2023، حالة التوتر والترقب التي عاشها طلاب الثانوية العامة منذ انتهاء الامتحانات وحتى اليوم، إذا عرف كل طالب ما حصل عليه من درجات والكليات التي يمكن له الالتحاق بها من واقع تنسيق السنوات الماضية، ويهتم بعض الطلاب بكيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية.

كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية

وفي إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» لجمهور القراء، توضح كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية، بتقديم معلومات استرشادية للطلاب تساعدهم في الحصول على المنح الدراسية.

منحة دراسية بعد الثانوية توفرها التعليم العالي

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للعام الجامعي 2023- 2024 للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية والمدارس التجريبية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين.

توفر وزارة التعليم العالي منحا مقدمة للدولة من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024 في ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وروسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والليسانس والتخصص.

أعلنت الصين عن عدد من المنح التنافسية لمرحلة البكالوريوس خارج البرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024، في المجالات الآتية:

علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

بناء شبكات الاتصالات والمعلومات.

الأمن السيبراني.

علوم الهندسة البحرية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الصناعية.

العلاج الطبيعي.

اللغة الصينية وآدابها.

التخصصات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» ودون نفقات من البعثات.

شروط التقدم للمنحة

- ألا تزيد السن على 21 عامًا، ولا تقل عن 18 عامًا من تاريخ بدء الإعلان.

- ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عامين سابقين 2020/2021- 2021/2022.

المستندات المطلوبة

- استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني الخاص من هنا.

- وضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

منح من وزارة التضامن الاجتماعي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 250 منحة تعليمية من الجامعة الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 85% من أبناء الأسر منتفعي برنامج تكافل وكرامة، وتوفر المنحة للطالب 100 ألف جنيه.

وتقدم جامعة الجلالة الدولية منحا دراسية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الأسر المستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»، للحصول على شهادات تعليمية مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، ودون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عدد من التخصصات والكليات المختلفة.

100 منحة من جامعة الأهرام الكندية

وتتيح جامعة الأهرام الكندية 100 منحة دراسية مجانية للأوائل من طلاب الثانوية العامة 2023.