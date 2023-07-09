أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة «رؤية مصر 2030»، منوهًا بالدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، فضلًا عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في داخل مصر وخارجها.

تحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية

وقال ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إنّه تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصندوق؛ لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق، وقيام الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات للخبراء في مجالات التسويق ونقل التكنولوجيا، مؤكدا تقديم 49 منحة دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالشراكة مع 7 جامعات متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا «النيل الدولية، والمصرية اليابانية، وزويل للعلوم والتكنولوجيا، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة».

وأضاف أن الصندوق وفّر برنامجًا تدريبيًا لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بعنوان «تأهيل القيادة البحثية في التخطيط الاستراتيجي الابتكارى بمؤسساتهم»، بمشاركة 23 متدربًا من 11 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، مشيرًا إلى أنّ الصندوق انتهى من إعلان الفرق الفائزة في مسابقتي «حافز الابتكار» و«صناع التغيير» للعام 2022، إضافة إلى إقامة مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية» لعام 2023 بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنّه تمّ الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمشاركة 40 باحثًا في 4 ورش تدريبية بالمرحلة الأولى للبرنامج، تأهل منهم 19 باحثًا للمشاركة في 7 ورش تدريبية بالمرحلة الثانية، خلال الفترة من «6 مارس - 10 مايو 2023»، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من مسابقة MOSAIC للعام 2022-2023؛ لتحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة في الجامعات والمراكز البحثية.

دعم طلاب مدارس المتفوقين STEM

وأكد خليل التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون مدارس المتفوقين STEM بتنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub للعام 2023؛ لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM، وتطوير أفكارهم الابتكارية العلمية والتكنولوجية، وبالشراكة مع برنامج EIPIC الذي ينفذ من خلال مشروع STESSA الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، فضلًا عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقتي «صناع التغيير» و«حافز الابتكار» للعام 2023، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق «أوليمبياد الابتكار المصري» أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.