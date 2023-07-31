«صحة سوهاج»: تقديم الخدمات الطبية لـ11 ألف مواطن ضمن «حياة كريمة»

قدمت المبادرة الرئيسية «حياة كريمة» الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 11 ألف مواطن في محافظة سوهاج، ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية.

تقديم الخدمات في عدد من القرى

ونظمت المبادرة الرئاسية 9 قوافل طبية لتقديم الخدمات في عدد من القرى التابعة لمراكز أخميم وساقلته ودار السلام، التي تعتبر من الأماكن الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات.

خدمات الأشعة والتحاليل الطبية

وتضمنت القوافل الطبية بسوهاج، كافة التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والرمد والأسنان والجلدية ونساء وولادة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وجميع الخدمات المقدمة في تلك القوافل مجانية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى

وأكدت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

تأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.