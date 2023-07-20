3 نصائح من «صحة سوهاج» عند التقديم لمدارس التمريض.. «لا تعتمدوا على المجموع»

وجه مكتب تنسيق مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عدة نصائح للطلاب المتقدمين لمدارس التمريض المختلفة للبنين والبنات بمراكز المحافظة وأولياء أمورهم، وذلك قبل تقديم الملفات الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وفقا للمركز.

نصائح عند التقديم لمدارس التمريض

تضمنت نصائح مكتب تنسيق مدارس التمريض 2023 بمحافظة سوهاج ما يلي:

- إرفاق صورة من شهادة الإعدادية للطالب في الملف المقدم تكون صادرة من المدرسة التقدم إليها الطالب، حيث إن التقديم وفقا للتوزيع الجغرافي ولن يُلتفت لدون ذلك من طلبات.

- على ولي الأمر مراعاة تقديم ملف للطالب في إحدى مدارس التربية والتعليم بنفس المركز حتى لا تضيع فرصة تقدم الطالب لإحدى هذه المدارس في حالة عدم قبولة بمدارس التمريض.

- القبول بمدارس التمريض لا علاقة له بمجموع الطالب، فلا يشترط قبول الطالب الحاصل على مجموع 280/280 بالشهادة الإعدادية، فقبول الطالب بمدارس التمريض يُشترط اجتيازه أيضا الاختبارات الشخصية وكشف الهيئة والكشف الطبي والنفسي.

تقديم نسخة من ملف الطالب للتربية والتعليم

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج أنها غير مسؤولة في حالة عدم تقديم الملف الأصلي للطالب بمدارس التربية والتعليم وضياع فرصة التحاقة بها وعدم التحاقة بمدارس التمريض.