تكاليف الدراسة في الخارج 2023.. بينها روسيا وتركيا

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، يفكر الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية في الدراسة بالخارج، لكن يجب عليهم أن يكونوا دراية تامة بجميع تكاليف الدراسة في الخارج 2023، التي ستواجههم خلال فترة إقامتهم.

تكاليف الدراسة في الخارج 2023

تعد تكاليف الدراسة في الخارج 2023 أمرًا صعبًا أمام الكثيرين، نتيجة للقيمة الباهظة للدراسة في الخارج وقلة الموارد ومحدودية المنح الدراسية المتاحة، إلا أنّها تعد مهمة جدًا حيث من الممكن أن تغير حياتك بأكملها، إذ ستتعرف على بيئة جديدة وأساليب تعليمية مختلفة وربما تختلف جذريًا عن الأساليب المعتادة في البلاد، وستتيح لك فرصة لتعلم لغة جديدة أو لغات أجنبية أخرى للتحدث مع سكان البلاد ولسهولة تبادل الثقافات المتنوعة.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الدول التي يمكن الدراسة فيها في الخارج، حيث حيث توفر هذه الدول شهادات جامعية ممتازة بتكاليف دراسية ومعيشية معقولة، ما يساعد العديد من الطلاب على تحقيق حلمهم في السفر والتعلم في الخارج، نظرًا لقلة تكاليف الدراسة في الخارج 2023، بحسب ما نقلته شبكة «ocxee»، و«توب يونيفرسيتي».

أرخص الدول للدراسة في الخارج

ويسعى الكثير من الطلاب المصريين لمعرفة أرخص الدول الدراسية في الخارج، وتأتي كالآتي:-

- فرنسا.

- بولندا.

- ماليزيا.

- ألمانيا.

- روسيا.

- المجر.

- جنوب أفريقيا.

- الأرجنتين.

- الهند.

- تايوان.

- تركيا.

تكاليف الدراسة في روسيا

تختلف تكاليف الدراسة في روسيا للطلاب المصريين وفقًا لتخصص الدراسة والدرجة العلمية المرغوبة، إذ يُفضّل العديد من الطلاب العرب الدراسة في الخارج للاستفادة من المزايا التي تقدمها الجامعات العالمية، مثل الحصول على شهادات معتمدة والحصول على تعليم متميز.

فهناك بعض الجامعات التي يطمح إليها الطلاب المصريون، ومن بين تلك الجامعات ما يلي:-

- البكالوريوس ودبلوم التعليم العالي في الجامعة الروسية، بنظام الدوام الكامل، بين 3.430 دولار أمريكي وحتى 3.715 دولار أمريكي في العام.

- البرامج المختصة التي تستغرق في برامجها مدة تتراوح 5 سنوات على الأقل بين 3.430 دولار أمريكي وحتى 3.715 دولار أمريكي في العام.

- برنامج الماجستير لمدة عامين 3.715 دولار أمريكي في العام، بنظام الدوام الكامل.

- برنامج الدراسات لمدة 3 سنوات على الأقل بين 4 آلاف وحتى 4.285 دولار أمريكي في العام بنظام الدوام الكامل.

- الدراسة في القسم التحضيري بالجامعة الروسية، تكاليف البرنامج جاءت بنفس تكاليف الماجستير 2.285 دولار أمريكي لدورة تمتد لعام.

برامج المدارس الصيفية تقريبًا 634 دولارا أمريكيا.

تكاليف الدراسة في تركيا

تعتبر تركيا إحدى أكثر الواجهات الدراسة طلبًا في العالم، بسبب إمكانية جودة التعليم وبرسوم دراسية منخفضة، من حيث السكن والجامعات والمعيشة.

ويسعى العديد من الطلاب الجامعيين إلى الحصول على سكن جامعي حكومي في تركيا، الذي يقدم خدمات الإقامة والطعام والشراب بأسعار معقولة.

وتتوفر هذه المساكن الجامعية في جميع الولايات التركية التي تحتوي على جامعات حكومية، وعادةً ما تكون تكاليف السكن الجامعي الحكومي أقل من تكلفة المساكن الخاصة.

رسوم الدراسية للتخصصات الجامعية في جامعة أنطاليا:-

هندسة البرمجيات: 47 ألفًا و500 ليرة تركية.

العمارة الداخلية والتصميم البيئي: 47 ألفًا و500 ليرة تركية.

الراديو والتلفزيون والسينما: 45 ألف ليرة تركية.

كلية طب الأسنان: 140 ألف ليرة تركية.

كلية الهندسة: 42 ألف ليرة تركية.