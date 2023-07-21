القصة الكاملة للانهيار الأرضي في الهند.. قتل 16 وحاصر 100 شخص

شهدت دولة الهند خلال الساعات القليلة الماضية، قلقا وخوفا من قبل المواطنين بعد انهيار أرضي وقع خلال الليل في قرية إيرشالوادي الصغيرة بولاية مهاراشترا الهندية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، راح ضحيته 16 شخصا ومحاصرة نحو 100 آخرين.

تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لكارثة الانهيار الأرضي الذي وقع بولاية مهاراشترا في الهند.

وقال ديفيندرا فادنافيس، نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا في الهند المتضررة، من هطول الأمطار الغزيرة، إنه جرى إنقاذ نحو 80 شخصا، بعد أن ترك الانهيار الأرضي 30 منزلاً تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن فريقين متخصصين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث الطبيعية، إلى جانب فرق الإطفاء وقوات الشرطة، قد توجهوا على الفور إلى موقع الانهيار للبحث عن المفقودين وإنقاذ الأسر المتضررة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف اينديا».

انهيار أرضي يودي بحياة 16 شخصا في الهند

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة الهندية، إنه بالرغم من الجهود المبذولة لإنقاذ المواطنين إلا أن عددا من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في عداد المفقودين.

تحذيرات بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الهند

يذكر أن دائرة الأرصاد الجوية، الهندية أصدرت صباح اليوم، عدة إنذارات باللون الأحمر لمناطق مومباي وريجاد وبلجار في ولاية ماهاراشترا، داعية إلى ضرورة إغلاق ووقف العملية التعليمية في جميع المدارس بسبب الأمطار المستمرة.