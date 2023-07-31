أبطال الرماية يشاركون في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك أبطال الرماية في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بساحة الشعب، في أجواء رائعة وقد بدأ الحفل فعالياته في السادسة مساء بمشاركة 5000 شاب وفتاة في جميع المحافظات بالتزامن مع إطلاق مبادرة صيف شبابنا.

تعزيز دور الشباب

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف حسني، أن أهمية هذه الاحتفالية تكمن في تعزيز دور الشباب بالمجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

التحفيز على الإبداع

يذكر أن مبادرة صيف شبابنا تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والإعلاميين.