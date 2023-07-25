وزارة الشباب تضع خطة عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

عقدت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وحدة السياسات، اجتماعًا موسعًا لوضع خُطة عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، في إطار استدامة عمل الوزارة على تدريب شباب مصر، على نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية.

تقنية الاتصال المرئي

شهد الاجتماع، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الخبير بوحدة السياسات عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور ماجد نجم الخبير بوحدة السياسات مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية، رئيس جامعة حلوان الأسبق، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، الدكتوره سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ والخبير بوحدة السياسات، الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الخبير بوحدة السياسات، والعديد من الشخصيات الأخرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة إعداد برنامج شامل يفي بطموحات وتطلعات أعضاء النموذج، وأن يكون محددا وفقا لمواعيد مقترحة، وأسماء المحاضرين، ويتم المتابعة وتقييم النتائج، وإعداد منصة حوار مجتمعي لأعضاء نموذج «الشيوخ».

إعداد برنامج للتثقيف السياسي

شدد الدكتور علي الدين هلال، على ضرورة إعداد برنامج للتثقيف السياسي، من خلال محاضرات ومناقشات وورش عمل نوعية، وأن يتم عقد جلسات لنموذج المحاكاة ربع سنوية، وأن يقوم على تنفيذ البرامج أساتذة وخبراء متخصصين.

وتحدث الدكتور ماجد نجم عن ميثاق الشرف البرلماني للنموذج، وكيفية ربط نموذج المحاكاة بالاستراتيجية الوطنية للوزارة.

وأشار المهندس محمد السباعي، إلى أن المشاركين بنموذج مجلس النواب، مختلف تماما عن مجلس الشيوخ، متمثلة في نوعية المشاركين، مشددا على ضرورة الاستثمار فيهم بشكل كبير، والمساهمة في تطويرهم دوريا.