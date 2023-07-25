النائب محمد الجارحي: نسعى لإبراز النماذج والتجارب المتفردة بين شباب مصر

نظمت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، احتفالية لتكريم عدد من الطالبات والمتميزات من متحدي الظروف الاجتماعية وذوي الهمم.

وحضر الحفل النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة، وعدد من أهالي المكرمات، وبعض أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة.

قائمة المُكرّمات

وضمت قائمة المكرّمات كلا من؛ الطالبة أميرة شعبان غانم عبد الباقي، والتي التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم من خلال فصول محو الأمية وثانوية عامة نظام منازل، والطالبة سعاد مصطفى صابر مصطفى، والتي حصلت على الميدالية الذهبية من مسابقة آيسف للعلوم والتكنولوجيا لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة ميادة خالد محمد محمود لحصولها على المركز الأول بالثانوية الأزهرية (قسم أدبي) مكفوفين، والطالبة هبة ربيع السيد ربيع لتفوقها العلمي والفني والمشاركة الفعالة في احتفالية قادرون باختلاف (مكفوفين).

تمكين الإنسان المصري من العمل والإبداع

وأعرب النائب محمد الجارحي عن سعادة وفخر مؤسسة الجارحي باستقبال هذه النماذج الطلابية والشبابية المتميزة وتكريمهن؛ لتفوقهن العلمي وتميزهن في عدد من المجالات، مؤكدًا أن رؤية مؤسسة الجارحي تقوم على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتمكينه من العمل والإبداع والعطاء المجتمعي، وأن نهضة مصر لن تتحقق إلا من خلال صناعة الأمل وإبراز النماذج والتجارب المتفردة لتكون قدوة لشباب مصر، مشددًا على استمرار دعم مؤسسة الجارحي للشباب المتميزين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

واختتم الجارحي كلمته للمكرمات بدعوتهن للاستمرار في المثابرة والاجتهاد في مسيرتهن العلمية والعملية بنفس الحماس، فمصر تحتاج للمبدعين والمتفوقين في كل المجالات؛ لرفع اسم الوطن، وأن الظروف الصعبة أو الإعاقة قد تكون دافعًا لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق.

جدير بالذكر، أن مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلنت في 4 يوليو 2023 عن تبنيها الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني الطالبة علميًا ومعيشيًا لظروفها الأسرية الصعبة ودعمًا لتفوقها العلمي. كما تتبنى المؤسسة عددًا من الرياضيين والموهوبين المصريين لدعمهم في المنافسات الدولية وتعزيز القوة الناعمة المصرية.