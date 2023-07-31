إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق العلمين وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إصابة 4 أشخاص في حادث

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بطريق العلمين بالكيلو 60، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من زينب عبد الغني السيد، 58 سنة، وأحمد باسم حمدي، 32 سنة، وهدير محمد صلاح، 32سنة، وعزيز محمد حسين، 24سنة، جميعهم مقيمون القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.