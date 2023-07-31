مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2023 وأقسامها

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ينتظر جميع الطلاب والطالبات بفارغ الصبر معرفة تنسيق الكليات الحكومية والخاصة لاختيار أفضل الجامعات، وتشغل مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2023 وأقسام الكلية اهتمامات قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة تفاصيل الالتحاق بالكلية.

مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2023

ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2023، ويبلغ الحد الأدنى 1100 جنيه وهي نفس القيمة التي تم الإعلان عنها العام الماضي، بخلاف مصاريف قسم تجارة إنجليزي الذي تتضاعف رسومه في كلية التجارة.

أقسام كلية التجارة جامعة المنوفية

وتعد كلية التجارة جامعة المنوفية، من الكليات العريقة التي تتيح العديد من الوظائف المميزة لطلابها في العديد من المجالات المختلفة ما يجلعها محط أنظار الطلاب، وتعمل بنظام 4 سنوات ويتم تحديد التخصص في الفرقة الرابعة، وتضم العديد من الأقسام المتنوعة والتي من بينها ما يلي:

محاسبة

إدارة أعمال

الرياضة والتأمين والإحصاء

الاقتصاد والمالية العامة

وعن تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية، العام الماضي، فإن الحدود الدنيا للقبول كانت 270 درجة، بينما كانت في عام 2021 كحد أدنى 265 درجة.