عمرو خليل يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم

هنأ الإعلامي عمرو خليل، أوائل الثانوية العامة 2023، والطلاب الناجحين، موجهًا رسالة لهم، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية العامة تعد بداية مرحلة جديدة وتحدٍ جديد لكم.

رسالة عمرو خليل لطلاب الثانوية العامة

وقال الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «الثانوية العامة بداية مرحلة جديدة وتحدي كبير وإن شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوه، ويكتبلكم التوفيق والسداد».

رسالة عمرو خليل لأولياء الأمور

وشدد عمرو خليل، على أن الثانوية العامة مؤشر لمرحلة جديدة في حياة الطلاب، مضيفًا في رسالته لأولياء الأمور:«أنتوا اللي تعبتوا وسهرتوا وشقيتوا، ولازم تفرحوا بأولادكم».