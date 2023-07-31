تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. المواعيد والأماكن

أعلن مجلس الوزراء، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، ويتم العمل به خلال أغسطس 2023، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، حيث جرى إتاحته ليتعرف المواطنون على مواعيد الانقطاع في كل منطقة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، من حيث المواعيد والأماكن في أغسطس 2023، حيث يمكن للمواطنين الإطلاع على الجدول من هــنــا.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وتشهد مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، انقطاع الكهرباء أكثر من ساعة في عدة مناطق، حيث سيتم الانقطاع لمدة ساعة و20 دقيقة، ومواعيد أخرى تصل إلى ساعتين و40 دقيقة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وكشف جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية إن موعد انقطاع الكهرباء تأتي كالتالي:

- 12:10 إلى 13:30 مساء

- 12:30 إلى 14:50 مساء

- 14:50 إلى 16:10 مساء

- 16:10 إلى 17:30 مساء

- 17:30 إلى 18:50 مساء

- 18:50 إلى 20:10 مساء

- 20:10 إلى 21:30 مساء

- 21:30 إلى 23:50 مساء

- 23:50 إلى 01:10 صباحا.