موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية أغسطس 2023

كشف مجلس الوزراء، عن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية، ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن خطة تخفيف الأحمال عن الكهرباء تبدأ مع أول أغسطس في تمام الساعة 2 ظهر الثلاثاء.

تستعرض «الوطن»، قرار مجلس الوزراء حول موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية شهر أغسطس 2023، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول تخفيف الأحمال.

موعد انقطاع الكهرباء بمحافظة الشرقية أغسطس 2023:

وتضمن قرار مجلس الوزراء موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية شهر أغسطس 2023، في كل المراكز والقرى، النجوع، الكفور والمدن وفق مواعيد محددة تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية :

وأعلن الوزراء أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية في أغسطس 2023 سارٍ على كافة أنحاء الإقليم، وسيستمر إلى انقضاء فصل الصيف، وبالتالي انخفاض درجات الحرارة هي خطة لترشيد الاستهلاك تزامنا مع ما تمر به البلاد من تغيرات في ارتفاع درجات الطقس.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية

وأعلن الوزراء عن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية، وفق جدول يحدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي لترشيد الطاقة وفق الخطة المقررة لحين مرور الصيف وانخفاض درجات الحرارة.

تخفيض الاستهلاك للطاقة

ودعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لضرورة ترشيد الاستهلاك والعمل جنبا إلى جنب مع الدولة في تخفيف الأحمال في القرى والمدن ومراكز المحافظة لأجل تخفيف أحمال الكهرباء لحين مرور الطقس الحار، مع فصل التيار الكهربي عن اللافتات المضيئة المسرفة في استخدام الطاقة.