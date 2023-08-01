11 منشأة طبية للتأمين الشامل في كفر الشيخ.. خدمة 24 ساعة

كشفت الدكتورة آمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الحفاظ علي صحة المواطنين، وعلاج الحالات المزمنة، للكلى، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، والأطفال، وغيرها من المبادرات الشاملة، التي تقدم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين، والارتقاء بهم، للحفاظ على صحتهم من أي أمراض معدية.

رعاية طبية في منشآت التأمين الشامل

أوضحت الدكتورة آمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة والسكان، خصصت 11 منشأة لمستشفيات ووحدات صحية داخل المراكز والقرى الأم الكبيرة بالمحافظة، التي يطلق عليها منشآت التأمين الشامل، كونها تقدم كل الخدمات الطبية للمواطنين، فضلا عن السيدات خلال فترات الحمل، والأطفال.

ولفتت إلى تقديمها خدمات التدخل السريع في حالات الجروح، والأنف والأذن، والعيون، بالإضافة إلى عمل سجل طبي لكل مريض، مع المتابعة الصحية للحالات المزمنة من المرضى على مدار الشهر، بما يضمن رعاية طبية شاملة في أقرب منطقة يقيم بها المريض، دون عناء أو سفر يذكر.

11 منشأة للتأمين الشامل في كفر الشيخ

أضافت أن الوحدات الصحية للتأمين الشامل بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، تعمل على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل بقرية الحمراء، التابعة لمركز كفر الشيخ.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل بقرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل بقرية الإتحاد، التابعة لمدينة سيدي غازي.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل بقرية «إبيانة»، التابعة لمركز مطوبس.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في «قبريط»، التابعة لمركز فوه.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في الزهراء، التابعة لمركز بلطيم.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في «دمرو»، التابعة لمركز سيدي سالم.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في «الكراكات»، التابعة لمركز بيلا.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في «غرب تيرة»، التابعة لمركز الحامول.

- الوحدة الصحية للتأمين الشامل في «شابة»، التابعة لمركز دسوق.