توقعات تنسيق كلية الصيدلة.. اعرف موعد بدء تظلمات الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، لبدء التنسيق الإلكتروني للجامعات، وفي هذا الوقت، تتجه أنظارهم نحو توقعات تنسيق الكليات، بالنظر إلى تنسيق العام الماضي، ومقارنة مجموعة درجاتهم به، وتستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق كلية الصيدلة، وفقا لتنسيق العام الماضي.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة

كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة دمنهور 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة طنطا 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة المنوفية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة أسيوط 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة بور سعيد 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة السادات 370 درجة.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة المنيا 369.5 درجة.

كلية الصيدلة جامعة الفيوم 369 درجة.

كلية الصيدلة جامعة بني سويف 369 درجة.

كلية الصيدلة جامعة حلوان 369 درجة.

مؤشؤات نتيجة الثانوية العامة وموعد التظلمات

وجاءت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 عادلة بشكل كبير، وأوضحت الفارق بين قدرات الطلاب، بحسب شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، نافيا تسريب النتيجة، لأن الوزير اعتمدها رسميا الساعة 8 مساء، وبالتالي تمت إتاحتها للمواقع المتعاقدة على النتيجة، وبمجرد اعتمادها أصبحت متاحة للنشر.

وتبدأ التظلمات على نتيجة الثانوية العامة من يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وتستمر لمدة 15 يوما، على الموقع الإلكتروني للوزارة، والطالب يحق له الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة، للتأكد من درجته بنفسه.