يشغل بال عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط بنين، وخصوصا بعدما اعتماد وكيل الأزهر الشريف أمس الخميس نتيجة الشهادة الأزهرية وانتظار فتح باب التنسيق للقبول بكليات جامعة الأزهر المختلفة.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط بنين

وجاء مؤشر توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط (بنين) لهذا العام الجديد 2023/2024، قريب من نتيجة العام الماضي لتنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط بنين، التي جاء تنسيقها ما يقرب 607 درجة بنسبة 93.38 %، ومن المتوقع أن تكون نتيجة التنسيق هذا العام قريبة من نتيجة العام الماضي وخصوصا مع انخفاض مجموع طلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام.

عنوان كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط بنين

يقع عنوان كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط بنين داخل حرم جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط، وهي ضمن الكليات العلمية بالجامعة وتقع الكلية بالقرب من ميدان أسماء الله الحسني بحي شرق أسيوط، ومجمع مواقف الأزهر بالمدينة.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022-2023، بالنيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بنسبة نجاح عامة بلغت 52.38%.