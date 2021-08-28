توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2021.. 89.9%

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2021، الذي من المتوقع أن يكون 368.5 بنسبة 89.9%، وكشف المجمع التكراري المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجمالي عدد طلاب شعبة «علمي علوم» الحاصلين على 375 درجة من 410 درجات، يشير إلى احتمالية أن يقف الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة 2021 عند 368.5 بنسبة 89.9%، والطب البشري عند درجة 375 درجة بما يعادل 91.4%.

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة 2021، غدا الأحد في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كاملة لجميع الشعب في المؤتمر الصحفي.

الحصول على نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 من موقع التنسيق الإلكتروني

وأضافت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الحصول على نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 من موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير مقاعد لطلاب الثانوية العامة في مختف الجامعات.

غدًا إعلان تفاصيل تنسيق كلية الصيدلة 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق كلية الصيدلة 2021 في المؤتمر الصحفي، مؤكدة أنها ستشهد انخفاضًا ملحوظاً عن السنوات السابقة، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن الكليات التي يمكن أن تقبل طلاب المرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن تنسيق طلاب التقسيم لا يؤثر إطلاقاً على أماكن طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة وفرت لهم مقاعد إضافية في الجامعات، موضحًا أنه تم توفير مجموعة من البرامج التعليمية المميزة في الجامعات المصرية التي تحرص على تأهيل الطلاب لسوق العمل.