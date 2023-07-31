أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.. رسوم المادة الواحدة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ بعض الطلاب البحث عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات والرسوم المقررة لكل مادة تحقيقا للعدالة والشفافية بين الطلاب.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات ورسوم التظلم

حددت مديريات التربية والتعليم أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات ورسوم التظلم وفق للقطاع التعليمي كالتالي،

قطاع الإسكندرية: فى مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية، ويضم محافظات الإسكندرية، والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

-قطاع الدقهلية: داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة بالدقهلية ويضم محافظات، الدقهلية والشرقية ودمياط.

-قطاع أسيوط: داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ويضم محافظات أسيوط والمنيا، وسوهاج والوادي الجديد

موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد إعلان النتيجة رسميا 24 ساعة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتم تقديم التظلمات بأماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات ورسوم التظلم كالتالي،

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للتسجيل إلكتروني بالبداية.

-يتم دفع 200 جنيه رسوم المادة الواحدة إلكترونا عبر بطاقة الدفع الإلكتروني.

-تحديد موعد للتظلم يحضر به الطالب وولى أمره إلى مقر تظلمات الثانوية العامة الرئيسي.