التعليم تكشف عن موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن تظلمات نتيجة الثانوية العامة ستبدأ من يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس 2023، مشيرا إلى أن تقديم التظلمات متاح «إلكترونيا» عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولمدة 15 يوما من التاريخ المعلن.

زلطة: إعلان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. قريبا

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، سيتم الإعلان عنها قريبا، وكذلك جدول الامتحانات، وذلك بمجرد الموافقة عليها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

أسباب اختفاء مجاميع الـ100%

وتابع المتحدث باسم الوزارة، مفسرا اختفاء المجاميع المرتفعة، لتصل إلى نسبة 100% على مدار العامين الماضيين، «بسبب طبيعة امتحانات هذا العام التي حرصنا أن تكون مختلفة وانقسمت لجزأين، الاختيار المتعدد أو الـMCQ والأسئلة المقالية بهدف التفرقة بين الطالب المتميز والمتوسط والقدرات العادية».

نسب مرتفعة للناجحين والنتيجة مرضية إلى حد كبير

واسترسل «زلطة»، بأنه «تم الإعلان عن مؤشرات كل مادة من الامتحانات بفارق زمني بسيط خلال الفترة الماضية بهدف بث الطمأنينة بين أولياء الأمور والطلاب، ونسب النجاح هذا العام أفضل من الأعوام السابقة ومرضية للأهالي والأسر المصرية إلى حد كبير».