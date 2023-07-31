عالم بالأزهر يوضح سبب دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بــ500 عام وفق حديث الرسول

أشار الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، لحديث النبي محمد – صلّ الله عليه وسلم – وروايته التي تشير إلى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بحوالي 500 عام، وهو ما يعادل نصف يوم بحساب الأيام عند الله.

«سلامة»: الأفضلية ليست دائماً للفقراء

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم، المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين، «لماذا نجد دوما الأفضلية للفقراء؟ ولو كان حال الغني متصدقا ومعطيا ومنفقا وغالبا على عمله مساعدة الغير والعطف على الناس من بناء المستشفيات للعلاج والمساجد لأداء الصلوات.. كما علمنا رسول الله أن نساعد الناس ونعطف على فقيرهم ونعطي المحتاج».

الله سيسألنا عن كل نعمة

وتابع عالم الأزهر، موضحا، «سبب دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة بحوالي 500 عام يُفسر بقوله – تعالى - «لتسألن يومئذ عن النعيم» والمفهوم من تفسير الآية هو أنَّ الإنسان سيسأل حتما عن أمواله من أين اكتسبها وفيمَ أنفقها وبالتالي الغني سيسأل عن النعمة التي أنعم الله به عليها وهي نعمة المال».

وأشار «سلامة»، إلى الفقير الذي لم يؤتى هذه النعمة «خلص حسابه بدري فدخل الجنة بدري»، وهذا لا يعني أبدا الأفضلية في المكانة لأي منهما، فربما يسبق الغني الفقير المكانة في الجنة، لسعة إنفاقه وشكره النعمة وقد يكون الفقير في مكانه أفضل بسبب صبره على ضيق الرزق وشكره.