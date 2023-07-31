عفاف شعيب عن ابن حسن يوسف: رفض الزواج طوال عمره ووافق قبل وفاته بـ3 أيام

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن واقعة مؤلمة في رحيل عبد الله، نجل الفنان حسن سويف وشمس البارودي، مشيرة إلى أنه كان يرفض الزواج، إلى أن غيّر رأيه ووافق، وذلك قبل 3 أيام فقط من رحيله، لكنه ترك لوالدته مسؤولية اختيار العروس.

ونعت الفنانة، رحيل «عبد الله»، قائلة: «جنازة اليوم كانت مؤلمة وصدمة ومشاعر مختلفة، وكان بيعوم كويس جدًا وهو من النوع الشباب الهادئ المحترم، وقد رأيته مرتين أو ثلاثة من مدة طويلة.. مش بيتكلم كتير، وشمس قالت له مش عايزة أروح السنة دي، وقال لها: لازم أروح. وكانت منهارة وبتقولي راح لقضاه».

تفاصيل وفاة عبد الله حسن يوسف

وكشفت عفاف شعيب، خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: «وفق كلام الحج حسن، فالراحل غادر المنزل الساعة 12 ظهرًا أول أمس، وغاب لفترة طويلة، وبحثوا عنه كثيرًا وأبلغوا البوليس، والساعة 3.30 فجرًا وجدوا الجثة عائمة على سطح المياه».

وواصلت: «كان في البحر طول اليوم ودي الحتة اللي تعباهم نفسيًا، والموج كان عالي رغم التحذيرات وأعتقد إنه نزل وده كان قضاء الله».

عبد الله ورفضه لفكرة الزواج

كما كشفت عفاف شعيب، أن عبد الله لم يكن متزوجًا، وكان رافضا لفكرة الزواج، لكن والدته كانت تعد له شقته وتنتهي من تجهيزها، وأنه منذ ثلاثة أيام أخبرها برغبته في الزواج، وأن تختار هي العروس له، قائلة: «شمس قعدت تقول عروستك في الجنة يا عبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء».