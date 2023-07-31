مصرع عامل غرقا بأحد الشواطئ في مرسى مطروح

لقي شخص مصرعه غرقا في شاطئ كورنيش مطروح الجديد، الواقع أمام قرية بورتو مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثة من داخل البحر، ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق في مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق مدينة مرسى مطروح، في شاطئ كورنيش مطروح الجديد غرب المدينة، ويدعى صابر رمضان سعيد 50 سنة، ومقيم في عزبة الحاج علي في مطروح، وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ونقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص حادث غرق مطروح

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق الشاطئ، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.