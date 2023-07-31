حملات تموينية مفاجئة على محلات البقالة والمطاعم بمدينة مصيف بلطيم

شنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على المطاعم والمحلات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس الحملة، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وخالد المتولي، مدير إدارة تموين بلطيم، وعضوية كل السيد أبو زيد، رئيس الرقابة التموينية ببلطيم، ومصطفى جمعة، رئيس مكتب تموين بندر بلطيم، ومحمد حسانين، سكرتير عام المدينة، وأحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة.

تحرير محاضر جنح عدم الإعلان

واستهدفت الحملة محلات البقالة والأغذية والمطاعم بمدينة مصيف بلطيم، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر جنح عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، وتم قيد المحاضر بمركز الشرطة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار الحملات التموينية المفاجئة على المحلات والمطاعم بكافة مناطق المدينة، للتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة المقدمة لرواد المصيف، مع رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة في ظل إقبال المصطافين على المدينة لقضاء إجازة صيف 2023.