ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص في حملة تموينية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة وتكثيفها على المحال التجارية والمخابز، ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 6 أطنان من المخللات

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي الأغذية على مصانع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع وأغذية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 79 مخالفة تموين متنوعة

وفي وقت سابق حررت مديرية التموين بالمنيا، 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.