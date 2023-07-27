ضبط 47 مخالفة في حملة تموينية بمرسى مطروح

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، تنظيم حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين بشكل مفاجئ من إدارة الرقابة بالمديرية، وبالاشتراك مع إدارة تموين العلمين، على مركز ومدينة العلمين، وجرى المرور على المطاعم والكافيتيريات والأسواق والمحال التجارية، لمتابعة ما يتم عرضه للمواطنين والتأكد من سلامته وعدم وجود مخالفات تموينية تتعلق بالبيع بأزيد من قيمة السلع المسعرة رسمياً، وجرى ضبط 47 قضية تموينية.

تفاصيل محاضر الحملة التموينية في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إنّ المحاضر التي جرى تحريرها خلال هذه الحملة هي 47 مخالفة تموينية، وتضمنت مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، ومخالفات بيع بأغلى من أسعار السجائر المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وجرى قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على جهات التحقيق.

توجيهات بمتابعة الأسواق في مدن مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح في بيان، أن هناك توجيهات صدرت من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع، ومنع احتكار السلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانوناً.