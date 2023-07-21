ضبط مصنع مخللات دون ترخيص في حملة تموينية بالمنصورة

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المصانع والمنشآت الغذائية، لمراقبة السلع الغذائية ومدى توافرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط مصنع مخلل غير مرخص وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكشف اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة بالدقهلية، أن الحملة استهدفت المحلات والمصانع بنطاق القرى والوحدات المحلية في نطاق المركز، لضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

ضبط مصنع مخلل غير مرخص

وخلال الحملة تم ضبط مصنع للمخللات غير مرخص به أكثر من 20 برميل وزن كل برميل 100 كيلو تقريبا تحت التصنيع غير صالح، ويمثل خطورة داهمة على المواطنين، وأكثر من 50 عبوة من المخلل وزن 5 كيلو للعبوة معدة للبيع غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر بها وعرضها على النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بيئة للمنشأة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حملة مكبرة على المحلات في نبروه

وفي ذات السياق، شن المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، حملة مكبرة، بالتنسيق بين إدارة تموين نبروه والوحدات المحلية بالمدينة، للتفتيش على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والوقوف على صلاحياتها للحفاظ على صحة المواطنين، وتم مراجعة الشهادات الصحية، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، كما تم التأكيد على كافة المحلات بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الترخيص وفقاً لقانون التراخيص الجديد.