إصابة ربة منزل وطفلها في تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بالبحيرة

أصيبت ربة منزل وطفلها، منذ قليل، في حادث تصادم «توك توك» وسيارة ملاكي على طريق «دمنهور - دسوق» بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة ربة منزل وطفلها في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى ربة منزل وطفلها مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة ربة منزل تدعى «سمر رجب علواني»، 34 سنة، مقيمة سنهور مصابة بكسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وطفلها «ريان خالد صبري»، عام، ونقلا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.