انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا في البحيرة

تمكنت قبل قليل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً داخل ترعة فرهاش بنطاق مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة.

غرق طفل في ترعة فرهاش

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفل غرق بترعة فرهاش بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر اللازم.

انتشال جثة طفل غرق في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى أحمد الشحات خليفة 8 سنوات، مقيم الدلنجات وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.