تامر عاشور يروج لحفله في دبي

روج الفنان تامر عاشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله المقرر إقامته منتصف أغسطس في دبي.

ونشر تامر، البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه: «مبسوط جدا أني هكون لأول مرة موجود في الإمارات وتحديدا دبي يوم 19 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة الشيخ راشد».

حفل تامر عاشور في العلمين

ومن ناحية أخرى، يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي بمشاركة إليسا في العلمين، وروج للحفل منذ أيام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلا: «حبايبنا في العالمين جاهزين؟ مستنيكم يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين علشان نغني مع بعض وهيبقى يوم أجمد وأجمل بوجود النجمة الكبيرة إليسا وبقولها تشرفي وتنوري بلدك مَصر».