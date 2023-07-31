حسن أبو الروس يحيي حفلا بالساحل الشمالي بعد نجاح أغنيته الجديدة

بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا الفنان حسن أبو الروس بأغنيته الجديدة، التى كان طرحها بعنوان «هيفاء وهبي»، يستعد للمشاركة في إحياء واحدة من حفلات موسم الصيف.

ويستعد حسن أبو الروس لإحياء حفل غنائي بمدينة الساحل الشمالي، وبالفعل كشف عن البوستر الرسمي الخاص بالحفل، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

موعد حفل حسن أبو الروس

كشف الفنان حسن أبو الروس من خلال البوستر، بأن موعد حفله الغنائي سيكون الخميس المقبل، وسيقدم خلاله عدد من أغانيه الخاصة التى طرحها مؤخرا.

وكان «أبو الروس» طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم هيفاء وهبي، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتب كلماتها بنفسه، من ألحان هدى حنتيرة وتوزيع وميكس وماستر ناصر بيتس.