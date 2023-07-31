بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث سير على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب شخصان، منذ قليل، بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث في الكيلو 20 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى مطروح العام، مصابي حادث طريق «الإسكندرية - مطروح» وهما إبراهيم عبدالباسط شمس الدين، 30 سنة، من كفر الشيخ، ببتر في القدم اليسرى وكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد حافظ بدوي محمد، 29 سنة، من المنوفية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.