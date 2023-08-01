أحمد جمال عن نجاح حفله في الساحل الشمالي: «كان يوم جميل»

أعرب الفنان أحمد جمال، عن سعادته بنجاح حفله في الساحل الشمالي، الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، ورفع شعار كامل العدد.

ونشر أحمد جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صور الحفل، وعلق عليها قائلا: «حفل الساحل الشمالي كان يوم جميل بوجودكم، شكرا لكل الحضور وشكرا لكل القائمين على الحفل، ومهندسي الصوت والإضاءة والفوتوجرافر الجامد اللي عملنا الصور الحلوة دي.. وإن شاء الله كل سنة وكل صيف واحنا مع بعض».

أغنية جاني في أوانه

طرح جمال مؤخرا، أغنيته الجديدة «جاني في أوانه»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعدد من المنصات السمعية والإلكترونية، التي شهدت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية.