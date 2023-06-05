الفنان أحمد جمال: تعلمت كثيرا من المشاركة في «سوق الكانتو»

قال الفنان أحمد جمال سعيد، إنّ السباق الرمضاني الماضي كان مهمًا له، إذ شارك في مسلسل «سوق الكانتو» مع الفنان أمير كرارة.

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أنّه شارك مع فريق عمل كبير مثل المخرج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، أما أمير كرارة فهو حالة خاصة، أحبه على الصعيدين الشخصي والمهني.

أمير كرارة إنسان رائع

وتابع الفنان، بأنّ الفنان أمير كرارة إنسان رائع، موضحا: «بيحب يعلم اللي قدامه وبيحب يخلي الناس كلها تبقى حابة إنّها تشتغل، والكاست كله قدم مسلسلا مميزا للغاية».

سوق الكانتو حالة جميلة

وأوضح: «المسلسل كان حالة لوحده والسيناريست هاني سرحان كتب عملًا فنيًا مميزًا، عملت معه كثيرًا واعتدت منه على كل ما هو مختلف وجديد وكبير، وأنا سعيد أيضا بأني عملت مع شريف إدريس وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، كل شيء كان رائعًا في هذا المسلسل، وتعلمت الكثير من هذا المسلسل».