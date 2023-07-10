وصول جمال سليمان وسميرة أحمد حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين، على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، المقام بمسرح المتحف القومى للحضارة، بمدينة الفسطاط الجديدة.

حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي

وجاءت قائمة الحضور كالتالي، جمال سليمان، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبد الناصر، سميرة أحمد، الإعلامى معتز الدمرداش.

ومن المقرر خلال الحفل، تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام، بواسطة لجنة متخصصة من النقاد، تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.