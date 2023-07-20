الفنان أحمد جمال سعيد يخضع لجراحة استئصال المرارة

يخضع الفنان أحمد جمال سعيد لجراحة استئصال المرارة، حسبما أكد صديقه الفنان شريف إدريس، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد جمال سعيد يقوم بعملية استئصال المرارة

ونشر الفنان شريف إدريس صورة تجمعه بالفنان أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد، أحمد داخل العمليات حالًا يشيل المرارة».

وأضاف أحمد جمال: «إن شاء الله تخرج بالسلامة يا أحمد، ربنا يخليك لمراتك وابنك، وكل حبايبك سلامتك يا أبويحيى».

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور متمنين له الشفاء العاجل، وخروجه من العمليات في أسرع وقت؛ ليعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد.

آخر أعمال الفنان أحمد جمال

وشارك الفنان أحمد جمال سعيد، في مسلسل سوق الكانتو، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ من أبرزهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.