مصرع سائق في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة «جامبو» وسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة سائق إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكليو 50 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر.

تحديد هوية السائق المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سائق يدعى «محمود إبراهيم حسن»، 42 سنة، مقيم مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.