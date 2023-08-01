ريهام الشبراوي تشيد بالتبرع بعوائد العلمين لـ«حياة كريمة»: مثال للوطنية

أشادت النائبة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن صافي عوائد مهرجان العلمين، سيتبرع به لمبادرة «حياة كريمة».

وقالت «الشبراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أرى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضربت بذلك أروع الأمثلة في المسؤولية الوطنية، بعدما حققت نجاحا كبيرا في كل ما يتعلق بمهرجان «العالم علمين»، الذي ضم مجموعة من أنجح الفعاليات الترفيهية والسياحية والرياضية، التي سيكون لها مردود هائل على عوائد المنطقة اقتصاديا واستثماريا، خلال الفترة القليلة المقبلة.

دور مهرجان «العالم علمين»

وأوضحت الشبراوي، أن النجاح الذي حققته الشركة في تغطية وقائع مهرجان العلمين، جرى مضاعفته حينما قررت الشركة التبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يعيد تذكير الجميع بالأدوار الوطنية المسؤولة، كحالة تلاحم وتكامل بين مختلف مؤسسات وكيانات الدولة المصرية، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابعت: «أتوقع أن يكون لجهود الشركة المتحدة مردود كبير خلال الفترة المقبلة، لفتح الباب أمام العديد من الكيانات والشخصيات والمؤسسات الوطنية المسؤولة، أن تواصل دعم وتقوية أواصر العمل في مبادرة حياة كريمة، حيث يحسب هذا السلوك إلى الجمهورية الجديدة، التي تشهد من خلالها مدينة ساحرة كالعلمين، نجاح الفعاليات الخاصة بها، كما تشهد المبادرة مزيد من الانتعاش والتقدم».