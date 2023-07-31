عضو «الحوار الوطني» يشيد بالتبرع بعوائد العلمين لـ«حياة كريمة»: تحية للشركة المتحدة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة يؤكد المسؤولية الكبيرة التي تشعر بها الشركة المتحدة تجاه المجتمع والفئات الأكثر احتياجا، وهي الفئات التي يرعاها المشروع القومي حياة كريمة، ما يُرسخ قيمة هذا المشروع وينمي العمل المجتمعي بين كل المؤسسات المختلفة.

التبرع لـ«حياة كريمة» رسالة إيجابية لدعم المجتمع

وأضاف الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قامت به الشركة المتحدة هو رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات في المشاركة الإيجابية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حياة كريمة، والتي تساهم بدورها في بناء الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار رسالة واضحة لنشر ثقافة المشاركة والمساهمة والدعم في بناء المجتمع.

الشركة المتحدة تسير على خطى ثابتة

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذا القرار يؤكد أن الشركة المتحدة تسير على خطى ثابتة، وهذه الخطوات الإيجابية تثبت رغبتها الصادقة في التواجد المجتمعي والمشاركة في العمل التنموي البناء، مضيفا: نوجه كل التحية والتقدير للشركة المتحدة على هذا القرار الصائب.