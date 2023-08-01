روما: انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي الخطوة التالية للسلام

أعلنت السلطات الإيطالية، عفى لسان وزير الدفاع جويدو كروسيتو، استعداده للتفاوض مع روسيا والصين، وأي طرف آخر من أجل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

واعتبر كروسيتو، في تصريحات مساء أمس الاثنين، أن الخطوة التالية بعد السلام ستكون انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أكي الإيطالية.

وقال عضو إدارة مقاطعة زابوريجيا، رئيس حركة نحن مع روسيا، فلاديمير روجوف، إن الجيش الروسي، نفذ ضربات استباقية على منشآت عسكرية للقوات الأوكرانية في: نيكوبول ومارجانيتس، بمنطقة دنيبروبيتروفسك مشيرا إلى إحباط خطط القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر.

وأضاف روجوف، أن أوكرانيا تحشد قواتها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في نيكوبول ومارجانيتس، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية

مؤسس فاجنر: مقاتلو المجموعة في إجازة

قال مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين،إن أن معظم مقاتلي المجموعة في إجازة حاليا بعد خوض بعض المعارك الطويلة جدا، مضيفا في رسالة صوتية تمت مشاركتها على حسابات مرتبطة بالمجموعة على تليجرام، إن فاجنر تواصل أنشطتها في مراكز التدريب في بيلاروسيا. وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأشار بريجوجين، إلى أن مجموعة فاجنر، لا تشهد نقصا في الموظفين، موضحا أن المجموعة العسكرية ليس لديها أي خطط للتجنيد مرة أخرى.