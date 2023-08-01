مصرع طالبة غرقا أثناء غسل «أطباق» في سوهاج

لقيت طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، مصرعها إثر غسلها بعض «الأطباق» على حافة ترعة الفاروقية بناحية مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، انزلقت قدميها ما أدى إلى سقوطها وغرقها.

مصرع طالبة غرقا في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع ربة منزل غرقا.

وبالفحص، تبين ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام، بوصول «مريم. ع. ا»، 21 عاما، طالبة، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء غرق.

غسل «الأطباق» على حافة ترعة الفاروقية

وأفاد والدها «عبد الرازق. ا. س»، 48 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء غسل ابنته المذكورة بعض «الأطباق» على حافة ترعة الفاروقية المجاورة لمنزله، إنزلقت قدميها، وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.