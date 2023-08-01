إصابة شخصين بجروح وكسور في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، إصابة شخصين بجروح وكسور متفرقة، إثر اختلال عجلة القيادة، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، غرب محافظة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة «خلف. م. ع. ع» 38 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز العسيرات، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد. ج. ع. ا»، 33 عاما، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات من «مستقلي السيارة»، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.