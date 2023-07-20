لمدة 3 شهور.. غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور، يأتي ذلك في إطار أعمال إنشاء مشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر، سيتم البدء في إنشاء «الاسترادل»، الكمر الخرساني الكبير بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، تحديداً قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر.

غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة

وأوضحت المحافظة أن الأمر يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة فى أعمال استرداد، لمدة 3 أشهر ابتداءًا من الساعة 2 صباح غدا الجمعة حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر أكتوبر المقبل 2023 على أن تكون الأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

التحويلات المرورية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتدادا محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 مترا، واستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية والإضاءة، كما تم تنفيذ تحويله مرورية على النحو التالي:-

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق

-حركة المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة، وترغب بالسير اتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوي تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين، كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

-استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 مترا حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للاستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.