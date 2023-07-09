المشدد 15 عاما لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في جهينة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز العسيرات.

ضبط المتهم بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم «ا.ع.ع» بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

معاقبة متهمين بالسرقة بالإكراه

كما أصدرت «جنايات سوهاج» حكما يتضمن معاقبة المتهمين «ع.ع» و«ا.م» و«م.ا» و«ث.م» و«س.م» و«ز.م» و«ح.م» و«م.م»، بالسجن 15 عاما، لاتهامهم بخطف وسرقة المجني عليه «م. ص» بمركز جهينة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز جهينة يفيد باتهام جهات التحقيق للمتهمين بخطف المجني عليه بالإكراه تحت تهديد السلاح وسرقة متعلقاته بدائرة المركز، والاستيلاء عليها في الطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما نسب إليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.