تنسيق الجامعات 2023.. كم تبقى على انتهاء اختبارات القدرات؟

تنسيق الجامعات 2023 يبحث عنه العديد من الطلاب عبر محركات البحث المختلفة، لمعرفة كيفية الالتحاق بالجامعات المعتمدة الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية في مصر، عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتيح كل التفاصيل الخاصة بالمؤسسات التعليمية للطلاب.

تنسيق الجامعات 2023

على صعيد اختبارات القدرات، تسير الأمور بصورة هادئة ومنتظمة، وفقا لما قاله السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن الأمور تسير دون رصد أي مشكلات.

مواعيد انتهاء اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

أوضح أن هناك 4 أيام متبقية على انتهاء اختبارات القدرات 2023 بدءا من أمس الاثنين، لافتًا إلى أن مساء الخميس، آخر موعد لتسجيل أداء الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وعن تنسيق الجامعات 2023، وخاصة الجامعات الحكومية، فتضم مصر 27 جامعة حكومية، وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

كليات تشترط امتحان القدرات في تنسيق الجامعات 2023

الكليات التي يشترط لها اختبارات القدرات 2023 وذلك في إطار أعمال تنسيق الجامعات 2023.

- كليات الفنون الجميلة «فنون - عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف».

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية».

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة