تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. انخفاض ملحوظ في مجاميع الثانوية العامة

تنسيق الجامعات الخاصة 2023، تصدر الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، التي شهدت مجامعيها انخفاضا ملحوظا، ما دفع الأهالي والطلاب يبحثون عن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ويرصد «الوطن»، تنسيق الجامعات الخاصة 2023.

الجامعات الخاصة في مصر

يوجد نحو 27 جامعة خاصة من بينها جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة فاروس، جامعة النهضة، جامعة الدلتا، جامعة المستقبل، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة بدر، جامعة هليوبوليس، جامعة دراية، جامعة حورس، الجامعة الصينية، وغيرها ومن المقرر أن تعلن هذه الجامعات عن التنسيق غدا أو بعد الغد على أقصى تقدير.

انخفاض الحد الأدنى

وكان مصدر أوضح لـ«الوطن»، انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، والتخصصات الأخرى مقارنة بالعام الماضي.

ويمكن لكل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمجموع الكلي ودرجات المواد عبر موقع «الوطن»